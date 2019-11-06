6 Kasım Sayısal Loto çekilişi | Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 6, 29, 31, 32, 44 ve 45 olarak belirlendi. Sayısal Loto'da 6 bilen bir kişi büyük ikramiye tutarı olan 7.274.196,85 TL'nin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 104 kişi 9.010,85 TL, 4 bilen 6.371 kişi 110,90 TL, ve son olarak 133.053 kişi 14,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.