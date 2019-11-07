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07.11.2019 - 06:16 | | İHA

6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Gürpınar sokak üzerinde meydana gelen olayda İ.Ç. (51), 6. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ev ve bahçede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.,

Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap da bulundu.
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