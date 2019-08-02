6 kiÅŸi 5 dakika iÃ§erisinde... AldÄ±rmadan devam ettiler

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Olay, Sultangazi'de yÃ¶netmen ve iÅŸadamÄ± Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atÃ¶lyesinde 1 AÄŸustos'ta saat 06.20 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.

5 DAKÄ°KADA 200 BÄ°N LÄ°RALIK HIRSIZLIKÂ

Sabah saatlerinde bir minibÃ¼sle konfeksiyon atÃ¶lyesinin Ã¶nÃ¼ne gelen yÃ¼zleri maskeli 6 kiÅŸi, Ã§evrede bir sÃ¼re inceleme yaptÄ±ktan sonra hÄ±rsÄ±zlÄ±k iÃ§in harekete geÃ§ti. YanlarÄ±nda getirdikleri demir kesme makasÄ±yla iÅŸ yerinin kilidini kesen ÅŸÃ¼pheliler, kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±klarÄ± iÅŸ yerine girdi. YaklaÅŸÄ±k 5 dakika iÃ§inde iÅŸyerinde satÄ±ÅŸa hazÄ±r halde bulunan 200 bin lira deÄŸerindeki kot pantolonu minibÃ¼se doldurdu. HÄ±rsÄ±zlÄ±k sÄ±rasÄ±nda iÅŸ yerinin alarmÄ± Ã§almaya baÅŸlayÄ±nca yÃ¼zÃ¼ maskeli bir kiÅŸi, kepenklere tÄ±rmanarak alarmÄ± bulunduÄŸu yerden sÃ¶ktÃ¼ ve parÃ§aladÄ±. SonrasÄ±nda hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa devam eden ÅŸÃ¼pheliler ile o sÄ±rada sokaktan geÃ§en bir vatandaÅŸ yÃ¼zyÃ¼ze geldi. ÅžÃ¼pheliler, vatandaÅŸa aldÄ±rmadan hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±na devam etti. Ä°ÅŸ yerindeki kotlarÄ± alan ÅŸÃ¼pheliler, geldikleri minibÃ¼sle olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.Â

POLÄ°S Ä°NCELEME YAPTI

HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesiyle polis ekipleri ve iÅŸ yeri sahibi Murat Uygur olay yerine geldi. Polis ekipleri, bir sÃ¼re inceleme yaparak ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

SANÄ°YE SANÄ°YE Â KAMERAYA YANSIDI

YaklaÅŸÄ±k 5 dakika sÃ¼ren hÄ±rsÄ±zlÄ±k iÅŸ yerinin giriÅŸinde ve iÃ§inde bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde minibÃ¼s ile iÅŸyerinin Ã¶nÃ¼ne gelen ÅŸÃ¼pheliler, bir sÃ¼re inceleme yaptÄ±ktan sonra demir kesme makasÄ±yla iÅŸyerinin kilidini kesiyor. SonrasÄ±nda iÅŸyerine giren ÅŸÃ¼pheliler, Ã§aldÄ±klarÄ± kot pantolonlarÄ± minibÃ¼se yÃ¼klÃ¼yor. Bu sÄ±rada iÅŸ yerinin alarmÄ±nÄ±n Ã§almasÄ± Ã¼zerine bir kiÅŸi, kepenklere tÄ±rmanarak Ã§almaya baÅŸlayan alarmÄ± yerinden sÃ¶kerek parÃ§alÄ±yor. HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa devam eden ÅŸÃ¼pheliler ile yoldan geÃ§en bir vatandaÅŸ yÃ¼z yÃ¼ze geliyor. VatandaÅŸa aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen ÅŸÃ¼pheliler, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tamamlayarak geldikleri minibÃ¼s ile olay yerinden kaÃ§Ä±yor.

"MAÄžDURUZ"

Olayla ilgili aÃ§Ä±klama yapan iÅŸyeri sahibi Murat Uygur, "Adamlar gÃ¼ndÃ¼z geliyor. Kilidi kÄ±rÄ±yor. Kepenkleri kaldÄ±rÄ±yor. Alarm Ã¶tÃ¼yor. AlarmÄ± sÃ¶kÃ¼yor. Ä°Ã§eriye girip Ã§alÄ±p gidiyorlar. BayaÄŸÄ± bir maÄŸduruz. Polisimiz bu konuda bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmasÄ± lazÄ±m. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi bu araÃ§la 4 ay Ã¶nce de, 4 gÃ¼n Ã¶nce de hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸ" dedi.Â