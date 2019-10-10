‘6 pas operasyonu’

İstanbul, Antalya ve Tekirdağ’da sanal ortamda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeyi takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 aylık bir teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmaların ardından çeteye geçen hafta savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çete elebaşının da bulunduğu 41 şüpheli şahısı adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Yasa dışı bahis hesaplarının tutulduğu çok sayıda defter ve ajandaların yanı sıra çok sayıda banka kartı ve hesap cüzdanlarının ele geçirildiği operasyonda, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 41 şüpheli şahıstan aralarında çete elebaşının da bulunduğu 18 şebeke üyesi tutuklanırken, 23’ü ise adli kontrol hükmüyle serbest kaldı. Polisin, çökertilen şebekenin diğer sanal bahis ve kumar şebekeleriyle bağlantısının yanı sıra, yapılanmasına ve mensuplarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Özel Harekâtla baskın

Helikopter desteğinde Özel Harekât Timleri’nin katılımıyla gerçekleşen baskınlarda, şebekeye ait 4 tablet bilgisayar, 9 dizüstü bilgisayar, 53 sim kart, 48 cep telefonu, 19 harici belleğe el koyan ekipler, yine yasa dışı bahisten temin edildiğini değerlendirdiği çeteye ait 120 bin 420 lira nakit paraya da el koydu.