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09.10.2019 - 14:31 | | AA

6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, öğrenci olmadığı için kapalı tutulan bir okulun bahçesindeki 6 tonluk jeneratörü kiraladıkları vinç ile çalan 2 şüpheliden biri yakalandı. Polis, Mersin'e kaçan ikinci şüpheliyi arıyor.

6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar

Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'nde öğrenci olmadığı için kapalı tutulan okulun bahçesinde bulunan 6 ton ağırlığındaki 750 KWh'lik jeneratör, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlığın ortaya çıkması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Görüntülerden jenaratörün vinç ile götürüldüğü tespit edildi.

Jandarmanın irtibata geçtiği vinç operatörü, vincin, jeneratörün taşınması için 2 kişi tarafından kiralandığını söyledi. Jeneratörün Çeltikçi Mahallesi'nde boş araziye bırakılacağını öğrenen jandarma ekipleri, iki şüphelinin, bu bölgeye düzenlenecek baskın öncesi siyah bir otomobille kaçtığını tespit etti.

Jandarma tarafından bulunan jeneratör ilgili kuruma teslim edilirken, yapılan takip ile şüphelilerden F.E. Alanya'da gözaltına alındı. Mersin'e kaçtığı belirlenen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar

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