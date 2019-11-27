6 TRT çalışanına ‘Karlov’ davası

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla 6 TRT çalışanı hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi: “Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un belirlenen saatte konuşmasına başlaması ve TRT Haber kanalının saat 19.00 Haber Bülteni’nde planladığı şekliyle olay yerinden canlı bağlantı yapması durumunda terörist Mevlüt Mert Altıntaş’ın eylemini TRT Haber kanalının haber yayını esnasında canlı yayında gerçekleştireceği, atmış olduğu sloganların bu şekilde TRT Haber kanalı 19.00 haber bülteni vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacağı, olayın bu şekilde canlı ve anlık olarak kamuoyua yansıyacağı tespit edilmiştir.