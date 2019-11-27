MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri6 TRT çalışanına ‘Karlov’ davası
27.11.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

6 TRT çalışanına ‘Karlov’ davası

6 TRT çalışanına ‘Karlov’ davası

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla 6 TRT çalışanı hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi: “Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un belirlenen saatte konuşmasına başlaması ve TRT Haber kanalının saat 19.00 Haber Bülteni’nde planladığı şekliyle olay yerinden canlı bağlantı yapması durumunda terörist Mevlüt Mert Altıntaş’ın eylemini TRT Haber kanalının haber yayını esnasında canlı yayında gerçekleştireceği, atmış olduğu sloganların bu şekilde TRT Haber kanalı 19.00 haber bülteni vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacağı, olayın bu şekilde canlı ve anlık olarak kamuoyua yansıyacağı tespit edilmiştir.

27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Sıradaki Haber