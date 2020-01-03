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03.01.2020 - 16:40 | | DHA

6 yaşındaki Hamza'nın üzerinden kamyonet geçti!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, arıza yapan kamyonet, itildiği sırada sokakta oynayan 6 yaşındaki Hamza Alpyörük’ü ezdi. Ağır yaralanan Hamza, hastanede tedaviye alındı.

6 yaşındaki Hamza'nın üzerinden kamyonet geçti!

Olay, İnegöl ilçesindeki Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokak'ta meydana geldi. Arıza yapan 20 SF 404 kamyoneti çalıştırmak için sürücüsü, çevredekilerden yardım istedi. Çalıştırılmak için itilen kamyonet, sokakta oyun oynayan Hamza Alpyörük’ü ezdi. Kamyonun altında kalan çocuğu fark edenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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