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06.09.2019 - 18:10| DHA

6 yıl cezası vardı! Yatak odasında özel bölmede yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. adlı kadın (26), kaldığı evin yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

6 yıl cezası vardı! Yatak odasında özel bölmede yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş  6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, E.D.'nin merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan apartman dairesinde kaldığını belirledi.

Evde arama yapan ekipler, E.D.'yi evin yatak odasındaki dolap arkasına yapılmış özel bölmede saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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