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15.09.2019 - 23:05 | | DHA

6 yıl sonra kahreden olay! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ali Özdemir (42), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özdemir'in babasının da 6 yıl önce aynı yolda trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

6 yıl sonra kahreden olay! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Rahmanlar Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Şirinköy yönüne seyir halinde olan Ali Özdemir'in kullandığı 35 D7642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in cansız bedeni savcının incelmesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 yıl sonra kahreden olay Babasıyla aynı kaderi paylaştı

6 YIL ÖNCE DE AYNI YOLDA KAZA YAPAN BABASI ÖLDÜ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Özdemir'in babasıyla aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'in de 2013 yılında aynı yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine takla atan otomobilde yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardıBursa'da arkadaşı N.C.B. ile ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlanan E.B., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
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