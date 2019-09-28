611 bina için hasar bildirimi yapıldı

Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8’lik depremin ardından dün Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın başkanlığında Hasdal’daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Oktay’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu katıldı. Toplantıdan sonra konuşan Oktay, depremin ardından tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte depremin etkilerini değerlendirdiklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; olası bir deprem ya da başka bir durumda, İstanbul ya da 80 ilimiz için bu geçerlidir, yıllarca yaptığımız çalışma ve hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla birlikte aslında ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu burada bir kez daha görmüş olduk. Bizim bu sistemimiz aslında dünyaya örnek bir sistem” dedi.

Bilgi kirliliği uyarısı

Afetler sırasında yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çeken Oktay, “Afetin yönetimi bilgi kirliliğini affetmez. Yani İstanbul’da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızı kaybedecek olursak bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Yasal olarak affedemeyiz ve millet olarak da bunu affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz” diye konuştu. Deprem sırasında yaralanan 34 kişiden 24’ünün taburcu edildiğini belirten Oktay, depremden sonra en büyüğü 4.1 olan 200’ü aşkın artçı sarsıntı yaşandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, İstanbul’daki toplanma alanlarıyla ilgili hassas olduklarını belirterek, “Toplumda bir güvensizlik olursa biz bu ülkeyi yönetenler olarak ilk önce kendimizi affetmeyiz. Çünkü deprem ve karşı karşıya kaldığımız afetler konusu bizim için fevkalade önemli” dedi.

611 binada hasar ihbarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise afet olduğu andan itibaren bakanlığa bağlı birimlerden 34 ilden sahada 270 personelin görev yaptığını açıkladı. Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: “AFAD’a bildirilen hasarlı bina veya hasarlı bina talebine ilişkin olarak, şu an itibarıyla 611 bina talebiyle karşı karşıyayız. Bu talepleri sahadaki ekibimiz bugün (dün) akşam itibarıyla bitirmiş olacak. Hasar ön tespitlerini bu akşam (dün) itibarıyla ilgililerine bildirmiş olacağız. 80 kamu binamızla ilgili inceleme yaptık. 55 okulumuz, 9 hastanemiz ve diğer kamu binalarında da tespit çalışmalarımızı yaptık. Yapmış olduğumuz tespit çalışmalarında da 55 okulun 14’ünde tespitlerin daha detaylı yapılmasına ilişkin çalışmalar hafta sonu itibarıyla tamamlanmış olacak.”

Öte yandan Avcılar’da 258 bina, Kağıthane’de de 98 bina için ilçe belediyelerine hasar ihbarında bulunuldu. Belediye ekipleri söz konusu binalarda inceleme yaptı. Esenyurt’ta depremden hasar gören 4 katlı bina boşaltılırken, Sultangazi’de de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi. Pendik’te de hasar gören 3 katlı bir bina boşaltıldı. Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar meydana gelen kaymakamlık binasından taşınma kararı alındı.

‘Tüm tarafları davet ettik’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Toplantıya tüm tarafları davet ettiklerini belirten Oktay, şunları ifade etti: “Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir ve Başkan da geldi akşam burada bu çalışmaların içerisinde bulundu. Dün ayrılırken herkese davet yenilendi. ‘Sabah herkes burada olacak’ denildi. Toplanma alanları dahil, çok ilginç bir şekilde sürekli gündeme geldiği için bu İstanbul’da bunu ifade ediyorum. Kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp bu vardır/yoktur tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz. Şehirden sorumlu arkadaşımız hem burada olmayacak sonrasında da gidecek bunun siyasetini yapacak. Böyle bir şey olmaz.”