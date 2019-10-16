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16.10.2019 - 10:54 | | DHA

7 adrese eş zamanlı baskın! 4'ü polis 7 kişi

Kütahya’da, kişisel verileri usulsüz kullandıkları ve karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K.'nin de aralarında olduğu, 4'ü polis 7 kişi gözaltına alındı.

7 adrese eş zamanlı baskın! 4'ü polis 7 kişi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık 5 ay önce soruşturma başlatıldı. Bu sabah 7 adrese eş zamanlı yapılan rüşvet operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K., polis memurları H.B. ve M.Ş. ile polislere rüşvet verdiği öne sürülen İ.Ç., A.Y., C.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

 

 

 

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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