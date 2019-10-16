7 adrese eş zamanlı baskın! 4'ü polis 7 kişi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık 5 ay önce soruşturma başlatıldı. Bu sabah 7 adrese eş zamanlı yapılan rüşvet operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K., polis memurları H.B. ve M.Ş. ile polislere rüşvet verdiği öne sürülen İ.Ç., A.Y., C.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.