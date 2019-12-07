07.12.2019 - 09:14 |
7 Aralık son depremler listesi | Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?
Son depremler... Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. İşte 7 Aralık 2019 son depremler listesi.
Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. İnternet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen son depremler listesine göre en son deprem nerede oldu? İşte son depremler...
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BOLU'DA DEPREM KORKUTTU
Gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. Saat 01.36'da meydana gelen depremin şiddeti 3.6 olarak ölçüldü. Ardından 05.32'de 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.