7 Aralık son depremler listesi | Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. İnternet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen son depremler listesine göre en son deprem nerede oldu? İşte son depremler...

7 ARALIK SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

BOLU'DA DEPREM KORKUTTU

Gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. Saat 01.36'da meydana gelen depremin şiddeti 3.6 olarak ölçüldü. Ardından 05.32'de 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.