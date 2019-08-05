MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem7 Aralık Üniversitesi'nden AYM'ye tepki!
05.08.2019 - 17:27| AA

7 Aralık Üniversitesi'nden AYM'ye tepki!

Kilis 7 Aralık Üniversitesince (KİYÜ) Anayasa  Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan bazı  akademisyenlerle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

7 Aralık Üniversitesi'nden AYM'ye tepki!

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bilim insanı sıfatını taşıyan  her akademisyenin, bu unvanın gerektirdiği ahlaki ve bilimsel özellikleri  taşıması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörü öven, bilimin yönlendiriciliği dışında bir terör örgütünden  emir alan kişilerin bilim insanı olarak dahi telakki edilmesinin gerçek  akademisyenler için bir zül olduğunu düşünmekteyiz. Gerçek bilim insanları  dünyada yaşayan bütün insanların bilimsel gelişmelerden faydalanmasını amaçlar.  Bu bağlamda bilime inancı olmayanlar, halkın haklarını ihlal etmiş olurlar."

 

 

 

 

 

Turgutlu'da 20 dönüm makilik alanda yangınManisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç görüntü! Kötü koku nedeniyle fark ettiler

Korkunç görüntü! Kötü koku nedeniyle fark ettiler

Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? 5 Ağustos ipucu sorusu

Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? 5 Ağustos ipucu sorusu

Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu

Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu

Sıradaki Haber