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06.09.2019 - 21:03

Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Cumartesi ve pazar günleri özellikle Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre cumartesi günü yurdun geneli bulutların arasından güneş alıyor. Karadeniz'in orta ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Osmaniye'de sağanak yağış bekleniyor. Ardahan'da ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşecek.

Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

Pazar günü de özellikle Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Idğır, Van ve Hakkari'de sağanak yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanı ise güneşli havanın etkisinde.

Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

 

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