29.11.2019 - 12:32 | | DHA
7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Havsa ilçesinde gece saatlerinde yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri 2 aracı takibe aldı. Araçların kaçmasıyla başlayan kovalamacada iki araçta durdurularak içindekiler gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edildiği ve haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 5'i Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin soruşturması sürüyor.
Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdiAkdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.