MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem7 haftadır devreden Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
08.08.2019 - 10:13

7 haftadır devreden Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da 7 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 20.725.541,59 TL'ye ulaştı. Bugün gerçekleştirilen oyunların ardından Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 25 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki çekiliş bu akşam saat kaçta?

7 haftadır devreden Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile belirleniyor. 7 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 20.725.541,59 TL'ye ulaşırken bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde ikramiye tutarının 25 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor.

Süper Loto 615. hafta çekilişinde 5 bilen 71 kişi 13.080,10 TL, 4 bilen 4.967 kişi 202,70 TL, son olarak 3 bilen 107.323 kişi 15,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek. 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber