7 haftadır devreden Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile belirleniyor. 7 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 20.725.541,59 TL'ye ulaşırken bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde ikramiye tutarının 25 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor.

Süper Loto 615. hafta çekilişinde 5 bilen 71 kişi 13.080,10 TL, 4 bilen 4.967 kişi 202,70 TL, son olarak 3 bilen 107.323 kişi 15,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.