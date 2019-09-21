MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
21.09.2019 - 12:38 | | AA

7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.

7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen ve halen görevde olan hava kuvvetleri komutanlıklarında iki astsubay, kara kuvvetleri komutanlıklarında 4 astsubay bir üsteğmen, jandarma komutanlıklarında iki astsubay bir uzman çavuş olmak üzere, toplam 10 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

17 Eylül'de Balıkesir, Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas, Ankara ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 5 askeri personelden 3’ü tutuklanırken, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Galata Köprüsü'nde intihar girişimiFatih’te bulunan Galata Köprüsü’nün altından denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kadını, restoranda ailesiyle birlikte oturan Romanyalı turist Lucian Bolboros kurtardı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini baltayla öldürdü! Atla kaçarken yakalandı...

Eşini baltayla öldürdü! Atla kaçarken yakalandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sigara yasağı genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sigara yasağı genişliyor

Son dakika... İstanbul'da otel inşaatında yangın!

Son dakika... İstanbul'da otel inşaatında yangın!

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı! Arka Sokaklar yeni bölüm...

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı! Arka Sokaklar yeni bölüm...

Sıradaki Haber