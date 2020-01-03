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03.01.2020 - 10:13 | | AA

7 ilde FETÖ operasyonu! 12'si muvazzaf

Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK)  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik operasyon  başlatıldı.

7 ilde FETÖ operasyonu! 12'si muvazzaf

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün TSK yapılanmasına yönelik  yürüttüğü soruşturmada, örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla 12 muvazzaf ve  TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana,  Mersin ve Erzurum'da operasyon düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün askeri  yapılanmasıyla ilgili daha önce gerçekleştirilen 30 operasyonda 329 şüpheli  gözaltına alınmış, şüphelilerden 83'ü tutuklanmıştı. Yakalananlardan çoğu  itirafçı olmuştu.

 

 

 

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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