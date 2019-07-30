Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len kiÅŸilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen polislerin de olduÄŸu 30 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Adana merkezli 7 ilde operasyon dÃ¼zenlendi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler, Adana Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

23 GÃ–ZALTI KARARI

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TSK'deki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ± devam ediyor.

Bu kapsamda FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶sterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesÃ¶r ya da bÃ¼fe telefonlarÄ±ndan arandÄ±klarÄ± belirlenen 20'si muvazzaf, 23 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi.Â

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Kayseri, DiyarbakÄ±r, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, MuÄŸla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.Â

GÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenler arasÄ±nda aktif gÃ¶revde 1 teÄŸmen, 19 astsubay ile meslekten ihraÃ§ edilen 1 teÄŸmen ve 2 emekli astsubay olduÄŸu belirtildi.Â

Ã–te yandan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ä°zmir'in KarÅŸÄ±yaka ilÃ§esi kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik bir baÅŸka soruÅŸturma kapsamÄ±nda da 24 kadÄ±n ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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