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25.11.2019 - 16:07 | | DHA

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 13 kişiden 11'i gözaltına alındı.

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmasında, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da operasyon düzenledi

Eş zamanlı operasyonlarda; aralarında muvazzaf albay, daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Şüpheliler, soruşturmalarının sürdürüleceği Tekirdağ'a getirilirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

 

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