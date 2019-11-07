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07.11.2019 - 08:08 |

7 Kasım 2019 Son depremler Kandilli Rasathanesi | Deprem mi oldu?

Son depremler... Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki bugün İstanbul ve çevresinde deprem meydana geldi mi? İşte 7 Kasım 2019 son depremler listesi.

7 Kasım 2019 Son depremler Kandilli Rasathanesi | Deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve çevresinde meydana gelen 500 depremi listeliyor. Son zamanlarda Ege ve Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler vatadanşları tedirgin ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 7 Kasım itibariyle meydana gelen son depremler...

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