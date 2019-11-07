7 Kasım 2019 Son depremler Kandilli Rasathanesi | Deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve çevresinde meydana gelen 500 depremi listeliyor. Son zamanlarda Ege ve Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler vatadanşları tedirgin ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 7 Kasım itibariyle meydana gelen son depremler...

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