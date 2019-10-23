MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı! Flaş gelişme...
23.10.2019 - 16:03 | | DHA

7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı! Flaş gelişme...

Antalya'da Y.G.'yi (17) çıplak görüntüleriyle tehdit edip para karşılığı çok sayıda kişiyle ilişkiye zorladığı öne sürülen B.S. (22) ile genç kızla birlikte olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden B.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı! Flaş gelişme...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, lise son sınıf öğrencisi Y.G.'nin, B.S. tarafından para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladığını tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan Y.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Y.G. ifadesinde, B.S.'nin kendisini farklı tarihlerde Kepez, Muratpaşa ve Aksu, Konyaaltı ilçelerinde 7 kişiyle ilişkiye zorladığını, bu kişilerden bazılarının çektiği çıplak görüntüyle şantaj yaptığını ve istismarda bulunduğunu söyledi.

Genç kızın ifadesi üzerine Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kumluca ilçelerinde operasyon başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.S. ile genç kızla birlikte olduğu ileri sürülen C.D. (29), R.G. (26), R.Ş. (22), H.E. (24), İ.E. (26), İ.K. (23) ile M.E.'yi (23) gözaltına aldı. 8 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Esrar stepnenin içerisinden çıktıDüzce’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan kadın teröristleri yargıladığı iddiası

HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan kadın teröristleri yargıladığı iddiası

Traktörün çarptığı öğrenci yaralandı

Traktörün çarptığı öğrenci yaralandı

Esrar stepnenin içerisinden çıktı

Esrar stepnenin içerisinden çıktı

Kayseri’de iğrenç olay! 13 yaşındaki kıza cinsel istismar

Kayseri’de iğrenç olay! 13 yaşındaki kıza cinsel istismar

Sıradaki Haber