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14.11.2019 - 18:19 | | AA

7 terörist ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'nın sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

7 terörist ülkelerine gönderildi

Öğleden sonra İstanbul İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen ve apronda araçtan indirilen ikisi erkek, dördü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist savaşçı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, Almanya'nın başkenti Berlin'e saat 16.15'te hareket etti.

7 terörist ülkelerine gönderildi


Birleşik Krallık uyruklu bir yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek Londra'ya gönderildiğini belirten emniyet yetkilisi, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

 

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