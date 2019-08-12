7 yılda 236 bin başvuru

AYM’ye en çok başvuru 80 bin 756 dosyayla 2016’da yapılırken, en çok başvurunun sonuçlandırıldığı yıl da 89 bin 653 dosyayla 2017 oldu. 23 Eylül 2012’de başlayan ve 2019’un ilk 6 ayını kapsayan raporda, 186 bin 701 dosyadan 471’i hakkın ihlal edilmediği yönünde kararla sonuçlandı. 7 bin 835 dosya en az bir hakkın ihlali, 11 bin 814 dosya idari ret, 165 bin 472 dosya kabul edilemezlik kararıyla sonuçlanırken 1109 dosya da düşme, dosya kapatma veya başvurunun reddi kararı verildi. Rapora göre, bu yılın ilk 6 ayında 14 bin 351 başvuru sonuçlandı ve 20 bin 727 başvuru da derdest edildi.

440 ifade ihlali

Makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar da dahil edildiğinde AYM, 4 bin 250 kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 2 bin 454 başvuruyla ilgili mülkiyet hakkının ihlaline karar veren Yüksek Mahkeme’nin 2012’den bu yana 440 ifade özgürlüğü ihlali kararı verdi.

