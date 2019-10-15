7 yılda 99 milyon ceza kesildi

Cezalı illerin başında ise 20 milyon 933 bin ile İstanbul ilk sırada geldi. En çok ceza aşırı hızdan uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği trafik cezaları istatistikleri, emniyet güçlerinin özellikle ticari araçlar başta olmak üzere araç kullananlara göz açtırmadığını ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre, Cihan Sarıtaş adlı vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak toplu taşıma araçlarının can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü, sıkı denetim getirilmesini istedi. Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın yaptığı Dilekçe Komisyonu, konuyu İçişleri Bakanlığı’na iletti. Bakanlığın kısa bir süre önce TBMM’ye gönderdiği rapor ise, emniyet güçlerinin trafik denetimlerini ne denli sıkı tuttuğunu gözler önüne serdi.

Yüzde 6 artacak

Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki hedefler açıklanırken, trafik personeli tarafından yapılan denetimlerin her yıl bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artırılmasının planlandığı belirtildi. Raporda 2019-2023 Cumhurbaşkanlığı Programı’nda ise, ölümlü trafik kazalarının yüzde 6, yaralamalı trafik kazalarının ise yüzde 3 oranında azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. Raporda, trafik ceza istatistikleri de yer aldı. Polis ve jandarma bölgesinde 1 Ocak 2012 ila 1 Haziran 2019 arasında kesilen cezaların toplamı 99 milyon 68 bin 374 olarak gerçekleşti.

Hız ilk sırada

Rapora göre, sürücüler en çok aşırı hızdan ceza aldı. Aşırı hız yapan araçlara 23 milyon 305 bin 37 ceza uygulandı. Ceza gerekçelerinde trafik levha ve işaretlerine uymama ikinci sırada, trafik ışıklarına uymama ise üçüncü sırada yer aldı. Trafik işaretlerine uymayanlara 6 milyon 135 bin, trafik ışıklarını ihlal edenlere ise 5 milyon 923 bin 963 ceza kesildi. Cezaların illere dağılımında ise, ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’da 188 bin 449’u jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 20 milyon 933 bin ceza kesildi. İstanbul’u 8 milyon 554 bin 282 ceza ile Ankara takip etti. Üçüncü sırada ise, 7 milyon 102 bin 452 ile İzmir yer aldı.

Dolmuşlara da göz açtırılmıyor

Emniyet birimleri dolmuş gibi toplu taşıma araçlarına da göz açtırmıyor. Kapıları erken açarak veya kaldırıma yanaşmadan yolcu indiren minibüslere özel denetim gerçekleştiren emniyet 2012 ila 1 Haziran 2019 arasında toplu taşıma araçlarına 3 milyon 321 bin 74 ceza kesti. 1 milyon 33 bin 240 ceza ile yine İstanbul ilk sırada yer alırken, bu ilde 2018’de 62 bin 851 ceza, 2019’un ilk 5 ayında ise 16 bin 288 ceza uygulaması yapıldı. Dolmuş gibi toplu taşıma araçlarına en çok fazla yolcu taşımadan ceza uygulandı. Türkiye çapında fazla yolcu nedeniyle toplam 846 bin 559 ceza kesildi.