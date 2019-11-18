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18.11.2019 - 15:28 | | İHA

70 gün sonra kemikleri bulundu!

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadına ait olduğu düşünülen kemik parçaları ile elbiseler bulundu. Kemik parçaları ve elbiseler, incelenmek üzere otopsiye gönderildi.

70 gün sonra kemikleri bulundu!

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesinde Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan alzheimer hastası Saliha Büyükkayaoğlu’nu (59) bulmak için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği, iz takip ekibi, arama kurtarma ekibi (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) oluşan yaklaşık 150 kişilik ekip arama çalışmalarını tamamladı. Arama çalışmalarında Enbiya Köyü Uzunoğlu Mahallesinde ormanlık alanda 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Saliha Büyükkayaoğlu’na ait olduğu düşünülen kemik parçaları, kafa tası ve elbiseler bulundu. Bulunan kemik parçaları ve elbiseler, jandarma ekiplerince incelenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arama kurtarma çalışmalarına jandarmaya ait “Füme” adlı iz takip ve “Garip” isimli arama kurtarma köpeği de katıldı. Jandarma ekipleri, bölgede incelemesini sürdürürken, UMKE, AFAD ve iz takip köpekleri ise çalışmalarını tamamladı.

 

 

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