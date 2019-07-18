70 milyon hazır sahibini bekliyor

Yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan büyük ikramiyenin 20 milyon liralık kısmı, idarenin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde basına gösterildi. İkramiyenin söz konusu kısmı, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 350 balyadan oluştu. Burada açıklama yapan MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, önceki gün idareyi arayan bir talihli adayının, Avrupa’da yaşadığını, İstanbul’a bir cenaze vesilesiyle gelmesi nedeniyle ikramiye kazandığını fark ettiğini söylediğini aktardı.

Talihlinin gelmesini beklediklerini bildiren Uçar, “İdare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olmanın umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız bankamızla da görüştük. Onlar da 70 milyon liralık ikramiyeyi hazırladılar. Artık talihlimizin gelip ikramiyesini almasını umutla bekliyoruz” diye konuştu. Uçar, idarenin özel kalem birimini arayan talihlinin bir iletişim bilgisi bırakmadığını söyledi.