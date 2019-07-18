MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem70 milyon hazır sahibini bekliyor
18.07.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

70 milyon hazır sahibini bekliyor

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere hazırlandı. MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, “Artık dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini teslim almasını umutla bekliyoruz” dedi.

70 milyon hazır sahibini bekliyor

Yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan büyük ikramiyenin 20 milyon liralık kısmı, idarenin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde basına gösterildi. İkramiyenin söz konusu kısmı, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 350 balyadan oluştu. Burada açıklama yapan MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, önceki gün idareyi arayan bir talihli adayının, Avrupa’da yaşadığını, İstanbul’a bir cenaze vesilesiyle gelmesi nedeniyle ikramiye kazandığını fark ettiğini söylediğini aktardı.

Talihlinin gelmesini beklediklerini bildiren Uçar, “İdare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olmanın umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız bankamızla da görüştük. Onlar da 70 milyon liralık ikramiyeyi hazırladılar. Artık talihlimizin gelip ikramiyesini almasını umutla bekliyoruz” diye konuştu. Uçar, idarenin özel kalem birimini arayan talihlinin bir iletişim bilgisi bırakmadığını söyledi.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Aldatma raporu

Aldatma raporu

Sıradaki Haber