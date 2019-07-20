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20.07.2019 - 11:33| AA

70 yıllık evlilik 26 dakika ara ile son buldu...

Antalya'da 70 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine  olan sevgi ve saygılarıyla çevrelerinde örnek gösterilen 92 yaşındaki Raziye ile  Abdurrahman Yılmaz çifti, 26 dakika arayla hayatını kaybetti.

70 yıllık evlilik 26 dakika ara ile son buldu...

Birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla çevrelerine hep örnek olan  Yılmaz çifti, 70 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Şehir merkezine 16 kilometre  uzaklıktaki yaylada bir ömür geçiren Yılmaz çifti, zorlu yaşam şartlarına rağmen  birbirlerine hep destek oldu.

Maddi imkansızlıkları ve zorlukları sevgileriyle aşan çift, hastalıkta  ve sağlıkta birbirlerini yalnız bırakmadı. Evliliklerini 11 çocukla taçlandıran  ve 30 torunları olan çiftin, sadakatle bağlı elleri 26 dakikayla gelen yaşlılığa  bağlı ölümle ayrıldı.

Köylerinde sevgi ve sadakatin simgesi haline gelen, yeni evlenen  gençlere örnek gösterilen Yılmaz çiftinden Raziye niye Moryer Yaylası'ndaki  evinde dün 07.30'da, Abdurrahman dede ise 07.56'da tedavi gördüğü hastanede  yaşamını yitirdi.

Hem annelerini hem de babalarını 26 dakika arayla kaybeden Yılmaz'ın  çocukları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Çiftin yan yana konulan tabutlarının yer aldığı cenaze namazına  katılan köylüler, "Birbirlerini bu dünyada yalnız bırakmak istemediler. Kaderleri  birlikte yazılmış." dedi.

Mahalle mezarlığında dün, kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri  yan yana toprağa verildi.

"DUALARI KABUL OLDU"

Yılmaz çiftinin oğlu Turan Yılmaz (55), önce annesini sonra ise  babasını kaybetmenin üzüntüsünü ve şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

Anne ve babasının köy şartlarında 11 çocuk yetiştirdiğini,  evlendirdiğini aktaran Yılmaz, "Birbirlerini çok severlerdi. Babam anneme her  zaman, 'Biz birlikte öleceğiz. İnşallah ikimiz bir ölürüz.' derdi. Annem de  gülerek tasdik ederdi. Demek ki içlerine doğmuş. Dilekleri kabul oldu." dedi.

Yılmaz çiftinin gelini Nursel Yılmaz, anne ve babasının yaşlılıkta  bile birbirlerini hep koruduklarını belirterek, "Babama yemek yedirirken, 'Annem  de yiyor mu?' diye bakardı. Kendinden çok onu düşünürdü. Anne ve babamızın  birlikteliklerini kendimize örnek alacağız. Birbirlerini çok severlerdi. İkisi de  aynı anda ölmek istiyorlardı. Duaları kabul oldu. Biz de çocukları olarak onlara  elimizden geldiğince iyi bakmaya çalıştık." diye konuştu.

 

 

 

 

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