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24.08.2019 - 10:24| DHA

73 göçmen böyle yakalandı!

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, tekne ve lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

73 göçmen böyle yakalandı!

Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen perşembe günü saat 02.30 sıralarında, ahşap tekneyle yasa dışı geçiş yapan grubu fark etti. Tekneyi durduran ekipler, 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana, 1'i Senegal uyruklu olmak üzere 28 kaçak göçmeni yakaladı. 14'ü erkek, 4'ü kadın, 10'u çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.

Dikili'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopteri de aynı gün saat 06.30 sıralarında, Madra Çayı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu ekibi, lastik botu durdurdu. 39'u Suriye, 3'ü Filistin, 3'ü Yemen uyruklu olmak üzere 45 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 8'i kadın, 13'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Toplam 73 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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