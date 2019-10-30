73 zırhlıya karşı 27 tekne direndi

Sovyet Rusya’dan 300 bin ton silah ve cephane getirerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynayan ‘Anadolu Donanması’nı Emekli Deniz Kurmay Albay Bora Serdar Milliyet’e anlattı. Emekli Deniz Kurmay Albay Bora Serdar, 1. Dünya Savaşı’ndan yenik çıktıktan sonra dönemin ağır silahlarıyla donatılan işgal gemilerine karşı sadece 27 küçük deniz aracından oluşan milli donanmanın nakliyattan çok harekat yaptığını söyledi. Serdar, “İngiliz Akdeniz Filosu’ndaki 22 gemiye, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan savaş gemisi eklenmesiyle oluşan büyük armada İstanbul’a demir atmıştı. İspanya, ABD ve Japon gemilerinin de katılımıyla işgalci gemi sayısı 73 oldu. Toplam tonajları 250 bin tonu geçiyordu. Atatürk’ün Kartal istimbotunda ‘Geldikleri Gibi Giderler’ sözü bir meydan okumaydı” dedi.

‘Tonaj 7 binden az’

Serdar şöyle devam etti:

“Anadolu’nun kurtuluşu ve karadaki meydan muharebesinin geleceği Karadeniz’e bağlıydı. Almanya’dan gizli getirilen ve Rusların verdiği silah ve cephaneler Eylül 1920’den itibaren Anadolu Donanması’yla Karadeniz kıyılarına nakledildi. Deniz nakliyatı İstanbul’dan Karadeniz Ereğlisi ve İnebolu’ya, Novroseski-Tuapse-Batum’dan Trabzon’a, Trabzon’dan Samsun ve İnebolu’ya uzanıyordu. İşgalcilerden alınan ya da gönüllü katılan gemilerle silah sevkiyatı yapıldı. Kapasiteleri 6 ile 1300 ton arasında değişen 27 tekne Anadolu Donanması’nı oluşturdu. Toplam tonaj 7 binden azdı. Anadolu Donanması, Karadeniz’de 300 bin ton cephane taşıdı. 180 bin tonu Kastamonu İnebolu’ya getirilen cephaneler, Denk kayıklarıyla karaya çıkartıldı ve kağnılara yüklendi. Kağnıların taşıdığı silah ve cephaneler Büyük Taarruz sonuna kadar cephane taşındı. Mustafa Kemal savaş sürerken ‘Gözüm Sakarya’da kulağım İnebolu’da’ sözleriyle Anadolu donanmasının önemine vurgu yapmıştı.”

Serdar, “Alemdar römorkörü ve Rüsûmât 4 vapurunun filmlere konu olacak hikâyeleri vardı. Kurtuluş Savaşı’nın tek deniz şehidi Recep Kahya Alemdar’ın serdümeniydi. Düşman gemileri tehdidinde 600 millik mesafede yapılan önce harekât sonra nakliyattı. Karadeniz’de deniz cephesi oluştu. Düşmanın tahrip ettiği Rüsûmât No 4 dışında hiçbir tekne zarar görmedi. 96 yıl önce Anadolu Donanması’nın deniz harekâtıyla nefes alan kurtuluş mücadelesi, 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet’in kuruluşuyla taçlandı” diye konuştu.

İşte Anadolu donanması

- Kendi istekleri ile Mili Mücadele’ye katılan Aydınreis ve Preveze gambotları ile Rüsûmât No 4 vapuru.

- İstanbul’dan kaçırılan Alemdar römorkörü.

- Ruslardan alınan 1 ve 2 numaralı motor gambotları.

- KuvayI Milliye’nin el koyduğu deniz araçları: Trabzon, Samsun, Batum, Zonguldak, Ayyıldız, Fulya, Selamet, Şahin, Gazal, Mebruke, Aslan, Amasra, Ereğli.

- Sahiplerinin Mili Mücadele’ye hediye ettiği deniz araçları: Sinop, İkdam, Hüdaverdi, Derya, Tecribe, Keşşaf.

- Dana ve Şile isimli yelkenliler.