MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem75 bin TL'lik soygun! Satırla kırarak girdiler
05.10.2019 - 06:30 | | AA

75 bin TL'lik soygun! Satırla kırarak girdiler

Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı.

75 bin TL'lik soygun! Satırla kırarak girdiler

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan aynı mahallenin muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı.

Şüpheliler iş yerinin cam kapısını satırla kırarak içeri girdi.

75 bin TLlik soygun Satırla kırarak girdiler

Kuyumcuda bulunan 75 bin lira değerindeki altını alan şüpheliler, vatandaşların görmesi üzerine kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

75 bin TL'lik soygun! Satırla kırarak girdiler

75 bin TL'lik soygun! Satırla kırarak girdiler

Adana'da şüpheli olay! Sesi duyan silah patlaması sandı ama...

Adana'da şüpheli olay! Sesi duyan silah patlaması sandı ama...

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı

Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

Sıradaki Haber