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30.08.2019 - 09:34| DHA

75 yaşında evlat katili oldu!

Antalya’nın Serik ilçesinde oturan baba Ceylan D. (75) tartıştığı oğlu Ömer D.'yi (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

75 yaşında evlat katili oldu!

Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiindeki iki katlı bir binada oturan ve ikisi de çiftçilikle uğraşan Ceylan D. ile oğlu Ömer D. arasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ceylan D. üst kattaki balkonda duran oğlu Ömer D.'ye av tüfeğiyle bir el ateş etti. Saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Ömer D. olduğu yerde yığılıp kaldı.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerle sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Ömer D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer D.'nin cenazesi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ceylan D.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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