781 kanser ilacı SGK listesinde

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, başvuruyu işleme alarak konuyu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’na iletti. SGK’dan TBMM’ye gönderilen 26 Kasım 2019 tarihli raporda ise, Türkiye’nin kanser hastalarının tedavisinde gösterdiği hassasiyet detaylı şekilde anlatıldı. SGK raporunda ödemenin nasıl yapıldığı da anlatıldı. SGK, ilaç geri ödeme listesine ilişkin olarak şu bilgiyi verdi:

“İlaç geri ödeme listelerinde 8 bin 825 ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların 8 bin 456 adedi yurtiçi ilaç listemizde 369 adedi ise yurt dışı ilaç listemizde yer almaktadır. Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 712 adedi ülkemizde ruhsatlı, 69 adedi yurtdışından temin edilmekte olan toplam 781 adet ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamındadır.”

İshat Ü. adlı vatandaşın “racotumomab” etkin maddeli “Vaxira” isimli ilacı talep ettiğini değerlendiren SGK, “Söz konusu ilaç halk arasında ‘Küba aşısı’ olarak bilinmekte olup, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tedavisinde kullanımına ilişkin çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bahsi geçen ilaç Sağlık Bakanlığı ‘Yurt dışı İlaç Listesi’ne kaydedilmiş bulunmaktadır. Bahsi geçen ilaç için Sağlık Bakanlığınca tüm sorumluluk tedaviyi düzenleyen hekimde olmak üzere ve kişiler tarafından kendi maddi imkanları ile tedarik edilecek şekilde yalnızca ithalat izni ile yurt dışından Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla temin edilebilme yetkisi verilmiştir” dedi.

16.6 milyar lira ödeme

Devletin kanser hastalarının tedavisini verdiği önem istatistiklere de yansıdı. SGK, 2010’dan itibaren yıllar itibarıyla kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan karşılananların sayısı ile bunlar için ödenen toplam tutar ve tedavi alan hasta sayı verilerini de Meclis’e gönderdi. Rapora göre, son 10 yılda 1 milyon 259 bin 59 kanser hastası için 2 bin 729 çeşit ilaç kullanıldı. Bu ilaçlar için 8 milyar 840 milyon 501 TL’si eczanelere olmak üzere toplam 15 milyar 646 milyon 588 TL ödeme yapıldı.

Sigara içenlerin sayısı 20 milyona düştü

1999 yılında toplumu sigara başta olmak üzere tütün ve tütün mamullerinin zararları konusunda bilinçlendirmek üzere kurulan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD), kuruluşundan bu yana düzenlediği ve bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen İnsanlığın Gerçek Dostları ödül töreni yapıldı. Törene, iş, sanat, siyaset, akademi ve STKlardan önemli isimler katıldı. Törende konuşan TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara içenlerin sayısının 30 milyondan 20 milyona düştüğünü belirterek, “Ancak sigaraya başlama yaşı maalesef 11’lere kadar indi” dedi. Törende sigarayla mücadele edenlere ödül takdim edildi. - İSTANBUL DHA