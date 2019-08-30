7'inci kattan düşmüştü... Son yolculuğuna uğurlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, dün saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki apartmanın 7'nci kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Köroğlu'nun apartmanın bahçesine düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.







İNTİHAR MI KAZA MI?

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartman dairesinde ve Köroğlunun düştüğü yerde incelemeler yaptı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunun, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi.







SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Yaşamını yitiren Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Prof. Dr. Köroğlu için bugün öğle vaktinde, Bornova'daki Ali Rıza Güven Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köroğlu'nun gözü yaşlı eşi, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Özge Altun Köroğlu ile annesi Hadiye Köroğlunun yanı sıra, çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı anne ve eş, cami avlusundaki banklara oturarak taziyeleri kabul etti. Köroğlunun cenazesi, namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, Naldöken Mezarlığında toprağa verildi.