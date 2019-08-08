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08.08.2019 - 21:17

8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. 616. Haftasını yaşayan Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları...

8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

 Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan sona erdi. Süper Loto oynayan vatandaşların heyecanla sorguladığı kazandıran numaralar yoğun ilgi görmeye başladı. İşte 8 Ağustos Süper Loto çekilişinin sonuç detayları...

8 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 8 - 10 - 29 - 44 - 54

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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