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09.08.2019 - 07:25

8 Ağustos Süper Loto sonuçları | 25 milyonu aştı...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmadı. 8. kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyonun üzerine çıktı. İşte 8 Ağustos Süper Loto çekilişinin şanslı numaraları...

8 Ağustos Süper Loto sonuçları | 25 milyonu aştı...

Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 AĞUSTOS 2019

8 Ağustos Süper Loto sonuçları | 25 milyonu aştı...

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