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18.08.2019 - 10:58| DHA

8 gündür aranan çoban ortaya çıktı!

Kars’ın Selim ilçesinde, 9 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan çoban Naim Taşkıran (28), AFAD ve UMKE ekiplerince Sarıkamış'ta bulundu. Polise ifade veren Taşkıran, kaybolmadığını, çalışmak için köyden Sarıkamış ilçesine geldiğini söyledi.

8 gündür aranan çoban ortaya çıktı!

Olay, 9 Ağustos Cuma günü, Selim'e bağlı Bozkuş köyünde meydana geldi. Çoban Naim Taşkıran, köydeki büyükbaşları otlatmak için yaylaya götürdü. Bir süre sonra hayvanların köye başıboş döndüğünü görenler, Taşkıran'ı aramaya başladı. Taşkıran'ın, Iğdır'daki evine de dönmediğini öğrenen köylüler, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolduğu sanılan çoban için arama- kurtarma çalışması başlattı. Bozkuş Yaylası'nda detaylı arama yapan ekipler, bölgeden geçen dere ve sulara da girerek, çobandan iz aradı.

Selim'de 8 gündür sürdürülen aramalarda bulunamayan çoban Naim Taşkıran'ın, Sarıkamış ilçesinde olduğu ortaya çıktı. Taşkıran, polisler ekiplerince ilçedeki iş yerinde çalışırken, bulundu. Naim Taşkıran, polise verdiği ifadede, "Ben kaybolmadım, çalışmak için Sarıkamış'a geldim. Çok şükür iyiyim, beni arayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

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