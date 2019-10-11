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11.10.2019 - 11:42 | | AA

8 ilde operasyon! 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "katip yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ilde operasyon! 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet  Başsavcılığınca FETÖ'nün katip yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma  kapsamında, aralarında örgütün "mahrem imamları"ın da yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Konya ve Malatya'da eş zamanlı operasyon  başlattı.

 

 

 

 

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