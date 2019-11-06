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06.11.2019 - 10:46 |

8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünlerde ne var? BİM katalog

BİM marketlerinin 8 Kasım Cuma günü aktüel ürünlerinin neler olduğu belirlendi. Ev ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marketlerin, indirimli ürünlerini takip eden vatandaşlar, BİM aktüel ürünlerini de yakından inceliyor. Peki 8 Kasım Cuma günü BİM'de neler var?

8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünlerde ne var? BİM katalog

Gerekli ev eşyaları market reyonlarında indirime girmeye devam ediyor. Bu hafta BİM marketlerinde hangi ürünler var merakla araştırılıyor. Her Cuma günü BİM ürünlerini yakından takip edenler, bu haftanın kataloglarını da incelemek istiyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG 8 KASIM CUMA

8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünlerde ne var BİM katalog
8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünlerde ne var BİM katalog
8 Kasım Cuma BİM aktüel ürünlerde ne var BİM katalog



Balıkçılardaki mavi ışığın sırrı çözüldüSamsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.
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