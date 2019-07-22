8 kentte o soru soruldu! Her 3 kişiden biri inanıyor...

2011'de yapılan ilk araştırmada, Türkiye'nin tam üye olacağına inananların oranı yüzde 46'ydı. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Artvin, Bursa ve Antalya'da bin 86 kişiyle yapılan ankete göre; Türkiye'nin AB yolunu hangi ülkeler kesiyor sorusuna, katılımcıların yüzde 38.2'si son üç yılda olduğu gibi Almanya yanıtını verdi. Fransa diyenlerin oranı ise yüzde 21.1 oldu.

Yüzde 57 olumsuz

Cevaplara göre, Türk halkının yüzde 57.7'si Türkiye'nin tam üyeliğinin gerçekleşmeyeceğinden hareket ediyor. "Avrupa Birliği konusunda hükümetin çalışmalarını yeterli görüyor musunuz?" sorusuna yüzde 60.5 oranında hayır yanıtı verilirken, katılımcıların yüzde 18.2'si hükümetin elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti.

'Ekonomik ihtiyaç var'

"AB'nin Türkiye'ye sağlayacağı katkılar neler olabilir?" sorusunda katılımcıların yüzde 48.4'ü "Hiçbir katkısı olmaz" derken, yüzde 22.1'i "Serbest dolaşıma yarar sağlar" yanıtını verdi. Yine katılımcıların yüzde 22.4'ü "AB bütçesinden yararlanma" görüşünü ön plana çıkardı. "Türkiye'nin ekonomik olarak AB'ye ihtiyacı var mı?" sorusuna bu yıl ilk defa yüzde 64.4'lük kesim, "Ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı var" yanıtını verirken, yüzde 26.9'u Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı olmadığını belirtti.

TAVAK Başkanı Faruk Şen, AB'nin Türkiye'nin gündeminde önemli bir sırayı işgal etmeye devam ettiğini belirtirken, "AB Parlamentosu'nun yenilenmesi, AB Komisyonu'ndaki yeni yapı Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda AB ile ilişkilerini büyük ölçüde etkileyecektir, Türkiye için AB vazgeçilmez bir partnerdir" dedi.