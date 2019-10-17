8 kişi daha gözaltına alındı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunan 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.