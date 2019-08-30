8 kovanı paramparça ettiler!

Olay, merkeze bağlı Sancak Beldesi Kartal köyünde meydana geldi. 2017 yılında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde balları Dünya 2’ncisi seçilen Mücdettin Çakan'ın, kovanlarına, ayılar saldırdı. Ayılar, kovanlardan 8'ini parçaladı.
Arı kovanlarını kontrol etmek için bölgeye giden Mücdettin Çakan, kovanlarında pençeleri görünce ayıların saldırdığını anladığını söyledi.
Köyüne yerleşip hayalini gerçekleştirdi!Üniversiteyi kazanan kızının okuyabilmesi için İstanbul'a göç eden ve kızının okulu bitirmesi ile Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyüne dönen 58 yaşındaki Nurgül Özkan, hayalindeki değirmeni açarak köylülerin de işlerini kolaylaştırdı.