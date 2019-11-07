07.11.2019 - 15:33 | | DHA
8 saat sonra kahreden haber!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde lise öğrencisi Serhat Söylemez (16), kalp ameliyatı olduktan 8 saat sonra hayatını kaybetti.
İnegöl'de kalp yetmezliği hastası olan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Serhat Söylemez, dün gün içerisinde özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu.
Ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan Söylemez, 8 saat sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Serhat Söylemez'in cenazesi, bugün İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu da oldu! Maket polis aracından çaldılarMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.