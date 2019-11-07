8 saat sonra kahreden haber!

İnegöl'de kalp yetmezliği hastası olan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Serhat Söylemez, dün gün içerisinde özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu.

Ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan Söylemez, 8 saat sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Serhat Söylemez'in cenazesi, bugün İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.