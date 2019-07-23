MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!
23.07.2019 - 14:21| İHA

8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!

Erzurum’un Tortum ilçesine henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınabildi. Meydana gelen yangında 3 ev, 9 ahır, kullanılamaz hale gelirken 30 ton ot saman da yandı.

8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!
8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!
8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!
8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Alınan bilgilere göre, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı aşağı Serdarlı-Küçükdere Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, 8 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi. Çıkan yangında 3 ev ve 9 ahır kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmazken, 30 ton ot samanın da yandığı belirtildi. Ayrıca çok sayıda ev eşyası kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

Sıradaki Haber