MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
22.08.2019 - 14:06| DHA

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Bartın'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Olay, dün Karaköy Mahallesi'ndeki Türbeyanı Sokak'ta meydana geldi. E.O., iddiaya göre, 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, binanın arkasına götürerek, cinsel tacizde bulundu. Bu sırada çığlık atan kız, E.O.'nun yanından kaçarak, koşmaya başladı. Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla E.O.'nun fotoğraflarını çekip, polise haber verdi. E.O.'nun fotoğrafları yakalanması için sosyal medyadan da paylaşıldı. Polis ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bu sayede yeri tespit edilen E.O., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.O.'nun, farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptıSakarya'nın Karasu ilçesinde, alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli öğretmenden acı haber!

Emekli öğretmenden acı haber!

Silopi şehidi Çavuş Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Silopi şehidi Çavuş Uçar son yolculuğuna uğurlandı

FETÖ'cü 2 astsubay gözaltına alındı!

FETÖ'cü 2 astsubay gözaltına alındı!

Türk şirketi ESTA’nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını Putin yapacak

Türk şirketi ESTA’nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını Putin yapacak

Sıradaki Haber