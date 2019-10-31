8 yÄ±l Ã¶nce Ã¶lmemek iÃ§in kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ± FlaÅŸ geliÅŸme

Olay, 28 Ekim'de, Pazaryeri Mahallesi PatlangÄ±Ã§ Ã–lÃ¼deniz Caddesinde, Riyad ReÅŸit Ã–zkanÄ±n 2 yÄ±ldÄ±r iÅŸlettiÄŸi spor salonunda meydana geldi. AmatÃ¶r boksÃ¶rlÃ¼k de yapan Ã–zkana, salona giren saldÄ±rgan tarafÄ±ndan tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. KaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken sÄ±rtÄ±ndan vurulan Ã–zkan, kanlar iÃ§inde yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, saldÄ±rgan salonun Ã¶nÃ¼nde bekleyen otomobile binip, kaÃ§tÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Ã–zkan, Fethiye'deki Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–zkan, burada doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Polis ekiplerince ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

BAÅžKA BÄ°R OTOMOBÄ°L KÄ°RALARKEN YAKALANDILARÂ

Ã‡alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, saldÄ±rganÄ±n bulunduÄŸu otomobilin plakasÄ± tespit edildi. Otomobilde bulunan Murat A., oÄŸlu Metehan KutalmÄ±ÅŸ A. Ve T.S.nin Afyonkarahisara gittiÄŸi de tespit edildi. 3 kiÅŸi, burada kiraladÄ±klarÄ± baÅŸka bir otomobille kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken polis tarafÄ±ndan yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Fethiye Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirilen ÅŸÃ¼pheliler, sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Ã‡elik yelek giydirilen ÅŸÃ¼pheliler geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda adliyeye girdi. ÅžÃ¼phelilerden Murat A. ve oÄŸlu Metehan KutalmÄ±ÅŸ A. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanÄ±p EÅŸen T Tipi KapalÄ± Cezaevi'ne gÃ¶nderildi. T.S. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KAN DAVASI Ä°DDÄ°ASI

Ã–te yandan, aslen Erzurumlu olan Ã–zkan'Ä±n kan davasÄ± nedeniyle 8 yÄ±l Ã¶nce memleketinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Fethiye'de yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ã–zkan'Ä±n yakÄ±nlarÄ± cinayetin kan davasÄ± gÃ¼den aile fertleri tarafÄ±ndan iÅŸlenmiÅŸ olabileceÄŸi iddiasÄ±nÄ± ortaya attÄ±. Tutuklanan baba oÄŸlun kan davasÄ± suÃ§lamasÄ±nÄ± reddettiÄŸi ancak cinayet nedenine iliÅŸkin de bilgi vermediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.