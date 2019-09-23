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23.09.2019 - 10:03 | | İHA

80 bidon nektar yola saçıldı! Ortaya bu manzara çıktı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan nektar yüklü kamyonet devrildi. Kazada 80 bidon nektar yola savrulurken, yolda trafik bir süreliğine aksadı.

80 bidon nektar yola saçıldı! Ortaya bu manzara çıktı

Kaza, Denizli-İzmir karayolu üzerinde Sadıkoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Hüseyin İşlemek idaresindeki 09 NE 394 plakalı kamyonet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada kamyonetin devrildiği yönden gelen Nurullah Yılmaz yönetimindeki 07 E 3828 plakalı tır ile Remiz Arınık’ın kullandığı 20 BE 036 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Devrilen kamyonetteki bidon içerisindeki nektarlar yola savrulurken, yolda bidonlar dolayısıyla trafik bir süreliğine aksadı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

 

 

    Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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