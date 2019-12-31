Son dakika: 80 milyon sahibini buluyor! - Milli Piyango sonuçları (MPİ) sorgulama motoru üzerinden bilet numarası ile sorgulama yapın!

Milli Piyango Yılbaşı Özel büyük ikramiye tutarı geçen sene 70 milyon TL'ydi ve rakamı duyanların deyim yerindeyse dudakları uçukladı. Bu sene aralık ayında 2020 Yılbaşı Özel büyük ikramiyenin 80 milyon TL olarak belirlenmesi bir şaşkınlığa daha neden oldu. Biletler hızla tükendi. Elbette çeyrek biletler daha fazla satıldı. Bilet satın alanlar günlerce yılbaşını bekledi ve büyük gün geldi çattı.

Bu sabahtan itibaren nefesler tutulmaya başlandı. Yılbaşı için hazırlık yapılırken bir taraftan da çekiliş saati heyecan ve sabırsızlıkla beklendi. İtinayla saklanan biletler çekilişe saatler kala gün yüzüne çıkmaya başladı. Kimileri totem yapıp numaralara bakmadı bile... Heyecanına yenik düşenler ise numaraları ezberledi.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞİYOR

Milli Piyango İdaresi (MPİ) noter huzurunda Yılbaşı Özel çekilişini gerçekleşiyor. Amorti, 1 milyon, 8 milyon ve 80 milyonluk büyük ikramiyelerin numaraları belli olacak.

Öte yandan tam liste belli olduğunda 2020 Milli Piyango bileti sorgulama programı Milliyet'te olacak. Aşağıdaki linke yıklayarak MPİ Sorgulama motoru üzerinden bilet numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel bilet sorgulamanızı yukarıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzda biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

VATANDAŞA 436 MİLYON LİRA

Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 80 milyon lirası, büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 8 milyon lira ve 10 adet 1 milyon lira olacak.

Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyelerle birlikte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye verecek.

800 MİLYON TL GELİR

Milliyet gazetesinin haberine göre, yılbaşı çekilişinde biletlerin tümünün satılması halinde, 800 milyon liralık satış geliri elde edilecek. Bu rakamın 227 milyon 729 bin 942 lirası Hazine'nin kasasına girecek. Bunun 121 milyon 349 bin 715 liralık bölümü katma değer vergisinden oluşacak. Şans oyunları vergisi olarak da 67 milyon 865 bin 28 liralık gelir elde edilecek. Böylece devlete aktarılacak vergi geliri toplamı 189 milyon 214 bin 743 lira olacak.