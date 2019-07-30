800 bin öğrenciye yetenek taraması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye tarihinin en kapsamlı yetenek taramasını gerçekleştirdi. Çalışmalara 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerle başlandı. Bakanlık, bu kapsamda 3-14 Aralık 2018 tarihlerinde e-okul üzerinden sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim sürecini başlattı. Bu süreçte yaklaşık 800 bin öğrenci aday gösterilmiş ve bu öğrenciler 19 Ocak-14 Nisan 2019 arasında hafta sonları tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınmıştı.

Sonuçlar 21 Ağustos’ta

Grup tarama uygulaması sonuçlarını 19 Nisan’da açıklayan bakanlık, baraj puanın üzerinde puan alan öğrencileri aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye aldı. Bireysel değerlendirmede, 1. sınıflar için Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) testi, 2 ve 3. sınıflar için Türkiye’nin ilk yerli zekâ ölçeği olan Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği (ASIS) kullanılırken, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencileri değerlendirmek üzere illerde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda, akademisyenler, güzel sanatlar lisesi öğretmenleri ve bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinden oluşturulan uzmanlar görev aldı. Yapılan çalışmada 2019’da, genel zihinsel yetenek alanından 78 bin 707, görsel sanatlar yetenek alanından 40 bin 539, müzik yetenek alanından 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrencinin değerlendirilmesi tamamlandı. Değerlendirme sonuçları 21 Ağustos’ta açıklanacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Derdimizin adı ‘Çocuğun yeteneğini keşfetmek’ idi. Çocuklarımızın yetenek haritalarını çıkartabilmek için Türkiye’nin ilk yerli zekâ ölçeği ASIS’i geliştirdik ve 800 bin öğrencimizle ülkemizin en kapsamlı yetenek taramasını gerçekleştirdik. Hedef tüm ülke” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli zekâ ölçeği

MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye’nin ilk yerli zekâ ölçeği olan “Anadolu-SAK Zekâ Ölçeği (ASIS)” geliştirildi. Prof. Dr. Uğur Sak ve ekibi tarafından Anadolu Üniversitesi ve MEB iş birliğinde geliştirilen testin yedi alt test, 276 madde, 4-12 yaş aralığında bin 202 çocuk ile pilot uygulaması yapıldı. 276 madde, 26 bölgede köy- kent, 4 bin 641 çocuk, 64 testör ile standardizasyon çalışması yapıldı. Bin 500’ün üzerinde çocuk ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak toplamda 14 araştırmacı, beş içerik uzmanı, 64 testör, 26 bölge, 190 okul, 6 bin 400’den fazla çocuk ve 2 yıl süren bir çalışma ile ASIS tamamlandı.