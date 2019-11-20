20.11.2019 - 09:15 |
81 İlde heyecan artıyor! Polis Akademisi ve EGM bekçilik sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Peki Bekçilik sözlü mülakat sonuçları tahminen ne zaman açıklanır?
Bekçi adayları, bekçilik sonuçlarını öğrenmek için Polis Akadesi Başkanlığı resmi internet sitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi intet sitesini yakından takip ediyor. Her iki taraftan yürütülen bekçilik alım sürecinde günden güne heyecan artıyor. Peki Polis Akademisi ve EGM bekçilik sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili tarih veya sonuç duyurusu yapıldığında haberimizden bilgilenebilirsiniz.
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.