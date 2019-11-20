81 İlde heyecan artıyor! Polis Akademisi ve EGM bekçilik sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Bekçi adayları, bekçilik sonuçlarını öğrenmek için Polis Akadesi Başkanlığı resmi internet sitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi intet sitesini yakından takip ediyor. Her iki taraftan yürütülen bekçilik alım sürecinde günden güne heyecan artıyor. Peki Polis Akademisi ve EGM bekçilik sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili tarih veya sonuç duyurusu yapıldığında haberimizden bilgilenebilirsiniz.